Декоммунизация бога: украинские националисты объявили войну русскоязычным верующим

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Группа крайне правых организаций Украины при содействии ряда депутатов Верховной рады совершила новый демарш против сограждан, говорящих по-русски. На сей раз — в отношении верующих Украинской православной церкви Московского патриархата (УПЦ МП). Местные нацисты потребовали от официального Киева «в законодательном порядке» пресечь деятельность УПЦ МП и передать «всю ее собственность в ведение церкви, свободной от Москвы». Верующих предлагается «перевоспитать и предать декоммунизации». Отдельные националистически настроенные активисты, заручившиеся поддержкой некоторых парламентариев, потребовали провести показательные суды над теми, кто не отречется от «московских попов». Ситуацию изучал корреспондент Федерального агентства новостей.

Разработанный еще два года назад законопроект, зарегистрированный в Раде под номером 4128, фактически гарантирует захват церковного имущества, принадлежащего Московскому патриархату. До недавнего времени парламентское большинство не решалось рассматривать этот документ по одной причине: верующие МП составляли и сейчас составляют на Украине влиятельную общественную силу. Как отмечено в отчете украинского министерства культуры, число общин «церквей Московии» в стране превысило суммарное число всех православных организаций и групп, действующих на территории от Ужгорода до Мариуполя.

«У УПЦ Московского патриархата насчитывается более 13 тысяч приходов, — рассказал в комментарии корреспонденту ФАН историк и религиовед Сергей Акичев. — С этим согласны даже официальные структуры, подвластные президенту Порошенко. Но это явно не поможет русскоязычным верующим: националисты объявили на них охоту».

Похоже, это действительно так. «Назло москалям мы устроили факельное шествие у их храма в Хмельницкой области, — с бравурной интонацией говорит журналистам некий «казацкий хорунжий войска Шухевича» по кличке «Стець». — Пусть знают, что отныне земля будет гореть под их ногами! Таким образом мы проведем окончательную фазу декоммунизации и дерусификации».

Соратник Стеця оказался менее кровожадным. Бывший военнослужащий батальона «Азов» под псевдонимом «Отец» заявил, что в ближайшее время «патриотические силы сделают все, чтобы УПЦ МП убралась с Украины». «Те, кто хотят, пусть остаются, но молиться они будут исключительно по-украински и петь хоралы во славу героям Майдана, — подчеркнул он. — Москалей и коммунистов здесь не будет».

Общую картину дополняют регулярные рейдерские захваты теми же активистами церквей МП в Волынской, Тернопольской, Ивано-Франковской и даже Киевской и Сумской областях. Новые «религиозные декоммунизаторы» действуют по единому принципу: угрожают верующим и предлагают им «убраться в Россию».

«Я действительно боюсь за свою семью и паству, — сказал в доверительной беседе с корреспондентом ФАН настоятель одного из храмов в Черниговской области отец Николай. — Если украинское государство действительно захочет от нас избавиться, оно сделает это в любом случае».

Любопытно, что пока ни президент Украины Петр Порошенко, ни глава украинского кабмина Владимир Гройсман не выступили с какими-либо заявлениями относительно очередной инициативы местных русофобов. Глава украинского государства лишь ограничился уже приевшимся аналитикам пространным заявлением о том, что церковь на Украине от государства отделена.

«В этой связи возникает вполне логичный вопрос: почему тогда с подачи кучки нацистов государство пытается сломать жизни миллионам русскоязычных верующих? — вопрошает в комментарии ФАН международный наблюдатель Андерс Берг. — Мировое сообщество внимательно следит за общественно-политическими процессами на Украине, но вмешиваться в религиозные проблемы этой страны мы не будем».

К чему приведет подобное равнодушие Запада, на ассоциацию с которым так рассчитывает Порошенко, остается только догадываться.