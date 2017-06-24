Донбасс: ВСУ 50 раз за сутки нарушили «хлебное перемирие» в ДНР

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Донецк, 24 июня. ВСУ 10 раз нарушили «хлебное перемирие» в Донбассе, установленное с полуночи 24 июня. Об этом сообщили в оперативном командовании ДНР.

«С 00.00 часов было зафиксировано 10 нарушений. Всего же за прошедшие сутки ВС Украины 50 раз нарушили режим прекращения огня. Обстрелам подверглись районы 21 населенного пункта Республики, по которым применялись: артиллерия, танки, минометы, БМП, БТР, гранатометы и стрелковое оружие», — отметили в ДНР.

Обстрелами были повреждены два многоквартирных дома в Докучаевске. Без света осталось село Васильевка Ясиноватского района. Накануне вечером ранения получила пожилая жительница Докучаевска, которая находится в отделении хирургии Центральной городской больницы.

«Хлебное перемирие» на время сбора урожая в Донбассе было согласовано 21 июня на встрече контактной группы, сообщает Телеканал 360 со ссылкой на Донецкое агентство новостей.