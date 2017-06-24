Музыкальная пьеса Аль Капоне выставлена на торги в США

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Вашингтон, 24 июня. Одним из лотов аукциона «Гангстеры, преступники и хранители закона», который состоится в Кембридже, станет пьеса самого Аль Капоне.

С молотка уйдет музыкальное произведение под названием «Юмореска», которое было написано в 30-х годах прошлого столетия. В то время мафиози отбывал срок в Алькатрасе.

Кроме того, сообщает RT, участники аукциона смогут побороться за право обладать драгоценностями из коллекции легендарных грабителей Бонни и Клайда, а также письмом, написанным мафиозным главарем Джоном Готти.