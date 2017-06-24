Египет потратит 10 млн долларов на привлечение туристов

10:19  24 Июня 2017
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Египет потратит 10 млн долларов на привлечение туристов

Каир, 24 июня. Министерство туризма Египта распорядилось потратить 10 млн долларов на привлечение туристов в курортный город Шарм-эль-Шейх, который понес серьезные убытки после прекращения авиасообщения с Россией в 2015 году. 

Министр туризма Египта Яхья Рашед провел совещание с инвесторами провинции Южный Синай и Шарм-эль-Шейха. На встрече обсуждались проблемы развития туризма и активизации туристического потока в курортный город. 

«Министр дал распоряжение главе госкомитета по развитию туризма Хишаму ад-Демейри о выделении десяти миллионов долларов на кампанию по привлечению туристов в город», — сообщает местное издание «Аль-Вафд».

Предполагается, что в течение шести месяцев будет разработана рекламная кампания и определены страны, на которые она будет ориентирована. 

Автор: Владимир Багров
#египет #шарм-эль-шейх
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