Египет потратит 10 млн долларов на привлечение туристов

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Каир, 24 июня. Министерство туризма Египта распорядилось потратить 10 млн долларов на привлечение туристов в курортный город Шарм-эль-Шейх, который понес серьезные убытки после прекращения авиасообщения с Россией в 2015 году.

Министр туризма Египта Яхья Рашед провел совещание с инвесторами провинции Южный Синай и Шарм-эль-Шейха. На встрече обсуждались проблемы развития туризма и активизации туристического потока в курортный город.

«Министр дал распоряжение главе госкомитета по развитию туризма Хишаму ад-Демейри о выделении десяти миллионов долларов на кампанию по привлечению туристов в город», — сообщает местное издание «Аль-Вафд».

Предполагается, что в течение шести месяцев будет разработана рекламная кампания и определены страны, на которые она будет ориентирована.