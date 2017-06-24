Стали известны подробности о мощнейшем гиперкаре от Aston Martin и Red Bull

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Лондон, 24 июня. Несмотря на то, что британцы из Aston Martin уже показали свой гиперкар Valkyrie, многие технические характеристики пока остаются за кадром. Ожидается, что гиперкар будет оснащаться 12-цилиндровым мотором, который сможет развивать около 1 000 л.с.

Как сообщает Road & Track, атмосферный 6,5-литровый V12 будет выдавать мощность 1000 л.с. и еще 130 л.с. обеспечит гибридная часть силовой установки.

Элементы для тормозной системы подготовят Alcon и Surface Transforms, электронные компоненты — Bosch. Светодиодную оптику для гиперкара предоставит Wipac.

Работа над проектом идут совместно со специалистами гоночной команды Формулы-1 Red Bull Racing.

Всего выйдет 175 экземпляров Aston Martin Valkyrie, 25 из которых составят машины для гоночных трасс.

До сих пор не известно, сколько же стоят автомобили. Однако все они уже распроданы.