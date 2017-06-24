Порядок подачи документов в вузы упростили для абитуриентов с инвалидностью

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Москва, 24 июня. Для выпускников школ с инвалидностью упростили порядок подачи документов в вузы. Так, им больше не нужно будет предоставлять заключение медико-социальной экспертизы. Об этом сообщает Минтруд.

С сегодняшнего дня начали действовать поправки к закону об образовании, в соответствии с которыми из перечня обязательных для поступления документов исключено заключение медико-социальной экспертизы (МСЭ) об отсутствии или наличии у абитуриента с особенностями здоровья противопоказаний для обучения в вузах. Ранее такой документ должны были предоставить выпускники школ, имеющие инвалидность.

Кроме того даже если выпускник получил индивидуальную программу реабилитации до 12 мая, и в ней указано про противопоказания к обучению, такой документ не может стать основанием для отказа в приеме в вуз.