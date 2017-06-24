Начать выпуск отечественной криптовалюты предложила Центробанку Ленобласть

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Санкт-Петербург, 24 июня. В Центробанк России и инновационный комплекс «Сколково» отправлено письмо с предложением разработать российскую виртуальную валюту. Его автор — депутат закса Ленобласти Владимир Петров.

«Как некогда золотая мена сменилась бумажными банкнотами, так и виртуальные криптовалюты идут на смену привычным нам деньгам. Необходимо, чтобы наша страна не отставала от финансового прогресса и сумела создать достойную инфраструктуру для появления российского биткойна», — считает депутат.

Петров подчеркивает, что в последние годы криптовалюта уверенно завоевывает виртуальные кошельки. Он предлагает ЦБ взять на себя разработку правовой составляющей проекта, а специалисты «Сколково» могли бы заняться технической стороной вопроса.