Оползень «похоронил» под собой 46 домов в Китае: без вести пропали 141 человек 

9:23  24 Июня 2017
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Оползень «похоронил» под собой 46 домов в Китае: без вести пропали 141 человек 

Пекин, 24 июня. Пропавшими без вести после схода оползня в китайской провинции Сычуань числится 141 человек.

Как сообщает «Женьминь жибао», по данным пресс-секретаря правительства провинции Сычуань, на данный момент удалось спасти всего двух человек из-под завалов. Это при том, что спасательная операция продолжается уже несколько часов. 

Оползень сошел вблизи населенного пункта Деси уезда Моасянь провинции Сычуань на юго-западе Китая утром в субботу. Под завалами оказались 46 домашних хозяйств.

 

Автор: Олеся Волкова
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