Ученые перечислили список продуктов, которые снижают сексуальное желание

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Москва, 24 июня. Список продуктов, крайне негативно влияющих на либидо человека, составили ученые. Первая строчка в нем отводится сырам, которые сделаны на основе коровьего молока.

Причина — в содержащихся в них антибиотиках и гормонах роста. При постоянном употреблении сыров может нарушиться гормональный баланс, что приведет к снижению полового влечения.

Не стоит злоупотреблять и газированными напитками. Напрямую они не сексуальную жизнь не влияют, но вызывают увеличение веса, а это влечет за собой уменьшение желания.

В черный список также занесены искусственные подсластители, жареный картофель, консервы и кофе.