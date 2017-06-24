СМИ узнали, из-за чего мог быть заморожен украинский залог за «Евровидение» 

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Киев, 24 июня. Сумма в 15 млн евро, которую Киев предоставил в качестве гарантии подготовки и проведения «Евровидения-2017», могла быть заморожена из-за иска Euronews к Национальной общественной телерадиокомпании Украины (НОТУ).

Как сообщает Deutsche Welle со ссылкой на источники, в 2014 году Национальная телекомпания Украины, чей правоприемницей является НОТУ, решила разорвать сотрудничество с Euronews. Телеканал же решил взыскать с НТКУ неустойку в размере 10,59 млн евро.

В НОТУ заявили, что EBU не являлся инициатором блокировки средств на швейцарских счетах. По оценкам EBU, песенный конкурс в Киеве прошел успешно.

Ранее стало известно, что Женевское управление принудительного взыскания задолженности инициировало блокирование 15 млн евро, выделенных в качестве гарантии проведения «Евровидения».