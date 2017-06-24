Samsung Galaxy Note 8 выйдет в сентябре и будет стоить от 1 тыс. евро

В Избранное

Сеул, 24 июня. Компания Samsung готовится анонсировать новое мобильное устройство, которое будет представлять собой доработанную версию Galaxy S8.

Новинка будет анонсирована во второй половине августа. Как сообщают инсайдеры, речь идет о Galaxy Note 8, предшественник которого был снят с производства в прошлом году. Новый смартфон будет иметь 6,3-дюймовый Super AMOLED-экран и двойную основную камеру. Смартфон будет укомплектован стилусом S Pen.

Samsung Galaxy Note 8 будет работать на процессоре Qualcomm Snapdragon 835. Предположительно, Galaxy Note 8 выйдет в сентябре. Стартовая цена на него составит 1 тыс. евро.

Кроме того, инсайдеры предполагают, что в следующем году южнокорейский гигант представит модель, у которой вообще не будет боковых рамок.