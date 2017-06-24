Названа самая уродливая собака в мире

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Вашингтон, 24 июня. Жюри конкурса собак, который прошел в США, признало мастино неаполитано по кличке Марта самой уродливой собакой на свете.

Титул, может быть, не очень приятный и почетный, но к нему прилагается чек на 1,5 тыс. долларов и поездка в Нью-Йорк. Эти призы получила хозяйка мастифа Ширли Зиндлер, сообщают местные СМИ.

World's Ugliest Dog: This gassy Neapolitan Mastiff named Martha https://t.co/WPYtI2aGPB pic.twitter.com/jr5VvjnpSc — USA TODAY (@USATODAY) June 24, 2017

На Марту обратили внимание еще на начальном этапе соревнования. На протяжении всех туров она оставалась фаворитом.

Хозяйка рассказывает, что с возрастом ее мастино фактически ослепла, но врачи после нескольких операций смогли вернуть собаке зрение.