Сирия: Казахстан надеется на внимание США зонам деэскалации 

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Астана, 24 июня. Казахстан надеется, что наблюдатели, участвующие в переговорах по Сирии в Астане, уделят должное внимание созданию зон деэскалации. Об этом заявил министр иностранных дел Казахстана Кайрат Абдрахманов.

Абдрахманов в ходе Евразийского Медиа Форума подчеркнул, что «пришло время настоящих действий для того, чтобы создать зоны деэскалации в Сирии». При этом он выразил надежду, что «все наблюдатели, включая США, уделят должное внимание этому достижению в рамках астанинского процесса».

По его словам, создание четырех зон деэскалации — это «путь к нахождению дальнейшего решения этого кризиса».

Пятый раунд переговоров состоится в Астане 4-5 июля.