Ученые: Извержения на Солнце за три дня уничтожат все живое на Земле

8:39  24 Июня 2017
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Ученые: Извержения на Солнце за три дня уничтожат все живое на Земле

Лондон, 24 июня. Солнечная активность может привести к полному уничтожению жизни на Земле. И эта катастрофа космического масштаба случится в течение трех дней  — именно за такое время извержения на небесном светиле достигнут поверхности нашей планеты.

Эту тему затронули британские ученые в одной из своих работ. Они взяли за основу наблюдения коллег, которые заметили усилившуюся солнечную активность. Она связана с процессами, которые происходят внутри звезды.

Ученые: Извержения на Солнце за три дня уничтожат все живое на Земле

Все крайне негативно сказывается на здоровье метеозависимых людей. Кроме того, эти извержения на Солнце существенно повышают риск развития онкологических заболеваний. 

Автор: Кира Мирова
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