Ученые: Извержения на Солнце за три дня уничтожат все живое на Земле

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Лондон, 24 июня. Солнечная активность может привести к полному уничтожению жизни на Земле. И эта катастрофа космического масштаба случится в течение трех дней — именно за такое время извержения на небесном светиле достигнут поверхности нашей планеты.

Эту тему затронули британские ученые в одной из своих работ. Они взяли за основу наблюдения коллег, которые заметили усилившуюся солнечную активность. Она связана с процессами, которые происходят внутри звезды.

Все крайне негативно сказывается на здоровье метеозависимых людей. Кроме того, эти извержения на Солнце существенно повышают риск развития онкологических заболеваний.