Синоптики рассказали о погоде в Москве на выходные
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Москва, 24 июня. В российской столице сегодня будет по-летнему тепло. Синоптики говорят, что воздух прогреется до +22 градусов по Цельсию.
А еще вчера Москве серьезно угрожала непогода. МЧС предупреждало о надвигающейся грозе с градом и сильным ветром.
Суббота же будет спокойной и солнечной, лишь иногда на небе будут появляться тучи, но дождей они не принесут, пишет RT со ссылкой на Гидрометцентр России. Днем ветер будет дуть с запада, к вечеру он сменит направление на северо-западное. Его скорость составит не более 10 метров в секунду.
В воскресенье столбики термометров могут опуститься до +19, местами возможны дожди.