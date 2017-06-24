Синоптики рассказали о погоде в Москве на выходные

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Москва, 24 июня. В российской столице сегодня будет по-летнему тепло. Синоптики говорят, что воздух прогреется до +22 градусов по Цельсию.

А еще вчера Москве серьезно угрожала непогода. МЧС предупреждало о надвигающейся грозе с градом и сильным ветром.

Суббота же будет спокойной и солнечной, лишь иногда на небе будут появляться тучи, но дождей они не принесут, пишет RT со ссылкой на Гидрометцентр России. Днем ветер будет дуть с запада, к вечеру он сменит направление на северо-западное. Его скорость составит не более 10 метров в секунду.

В воскресенье столбики термометров могут опуститься до +19, местами возможны дожди.