Кот Марсик предсказал исход матча сборных России и Мексики

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Москва, 24 июня. Предсказывающий результаты матчей Кубка конфедерации кот Марсик предрек российской сборной победу над мексиканской командой.

Пушистый талисман Пермского государственного университета предсказывает результаты матчей, выбирая миски с едой. На этот раз Марсику предложили корм в мисках с подписью «Россия» и «Мексика». Кот не раздумывая сделал выбор.

Напомним, сегодня в «Казань Арене» пройдет матч между сборными России и Мексики. Российская команда занимает третью позицию в группе «А», для гарантированного выхода в плей-оф турнира ей нужна победа. В случае ничьей у России останутся шансы на выход в полуфинал, но только в том случае, если занимающая вторую позицию в группе сборная Португалии уступит аутсайдеру — команде Новой Зеландии.