Путин поручил проверить расходование денег после пожаров в Забайкалье

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Москва, 24 июня. Президент России Владимир Путин поручил проверить, как использовались бюджетные деньги, которые были выделены на ликвидацию последствий пожаров в Забайкалье и паводка в Ставропольском крае.

Ответственными за ревизию средств назначены Генеральная прокуратура и Счетная палата. Они должны будут представить результаты своей работы к 15 июля. В тексте поручения, опубликованном на официальном сайте Кремля, говорится, что проверено будет и то, как оказывалась социальная помощь гражданам во время стихийного бедствия, и как выделялась им финансовая поддержка.

Напомним, на прямую лини с Путиным, которая состоялась 15 июня, обратилась жительница пострадавшего во время пожаров села Шивия. Она пожаловалась, что до сих пор не может получить жилье взамен своего сгоревшего дома, несмотря на то, что прошло уже два года. Это и стало поводом для проверки.