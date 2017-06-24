Видео о найденной мумии инопланетянина в Перу вызвало ажиотаж в Сети

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Москва, 24 июня. Видео о найденной в Перу «мумии» инопланетянина появилось на сайте Gaia.com, посвященном конспирологии. За три дня ролик собрал более 800 тыс. просмотров.

По заверению авторов видео, «мумию инопланетянина» обнаружили во время раскопок пещер в Перу. Рост существа около 170 см, его конечности непропорционально длинные.

На опубликованном видео можно увидеть странное существо, обнимающее свои колени длинными руками. Большинство просмотревших ролик пользователей сошлись во мнении, что мумия выглядит неправдоподобно. Однако это не помешало ролику стать вирусным. Число его просмотров неуклонно приближается к миллиону.