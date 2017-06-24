Сборная России сыграет решающий матч за выход в полуфинал Кубка конфедераций

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Москва, 24 июня. Сегодня на «Казань Арене» состоится отборочный матч Кубка конфедерации между командами России и Мексики. Игра станет решающей для российской команды, сообщает RT.

Сборная России удерживает третье место в группе «А». Мексиканская команда имеет четыре очка и занимает лидирующую позицию. На втором месте с теми же четырьмя очками расположилась сборная Португалии. Россия заработала три очка, но еще имеет шанс на выход в плей-оф турнира. Не осталось шансов на выход из группы лишь у команды из Новой Зеландии.

Для гарантированного выхода в полуфинал российской команде в предстоящей игре необходима победа. В этом случае сборная России займет первую позицию в группе, а вторая путевка в плей-оф по итоговой разнице в забитых мячах достанется либо команде из Португалии, либо мексиканской сборной. При ничейном результате сборная России выйдет в плей-оф только в том случае, если команда из Португалии уступит новозеландской сборной.