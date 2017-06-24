Полицейский в США выстрелил в коллегу-афроамериканца, приняв его за преступника

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Вашингтон, 24 июня. Полицейский в Сент-Луисе по ошибке ранил своего коллегу-афроамериканца. Местные СМИ пишут, что инцидент произошел ночью.

Злоумышленники, которых было трое, пытались угнать автомобиль. За ними бросились стражи порядка. Поняв, что от погони им не уйти, преступники открыли огонь. Полицейские вынуждены были тоже применить оружие.

Услышав звуки выстрелов, находившийся неподалеку сотрудник полиции, который в тот момент не был при исполнении, бросился коллегам на помощь. Однако те, не разобравшись, приняли его за нарушителя.

Один из стражей закона выстрелил в него, попав в руку. Преступников в итоге задержали, раненый полицейский получил медицинскую помощь.

А руководство, узнав о произошедшем, затеяло служебное расследование и временно отстранило от работы всех полицейских, участвовавших в той перестрелке.