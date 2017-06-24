ЛНР: три человека ранены при обстрелах ВСУ 

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Луганск, 24 июня. За минувшие сутки в результате обстрелов со стороны ВСУ территории Луганской народной республики ранения получили три человека, двое из которых дети. Помимо этого, повреждены оказались несколько жилых домов, сообщили в оборонном ведомстве ЛНР.

Накануне в результате артобстрела со стороны украинских силовиков по городу Стаханов на улице Зеленая, 13, пострадал 12-летний мальчик. Врачи диагностировали у него осколочное ранение поясничной области, левой голени, травматический шок первой степени. В тяжелом состоянии его госпитализировали в Центральную городскую больницу.

В больнице оказалась также девятилетняя девочка, которая получила контузию.

Накануне около половины пятого вечера на взрывном устройстве подорвался автомобиль мужчины, 1987 года рождения. Житель республики получил перелом ног и, предположительно, перелом позвоночника.

В разных частях ЛНР повреждения получили несколько жилых и нежилых построек. В частности, в поселке Донецкий на улице Чапаева, 2, оказалось повреждено остекление окон жилого дома и шиферная кровля. В соседнем доме возник пожар.

В Кировске на улице Степная, 1, повреждена высоковольтная линия 10 кВ, из-за чего оказался обесточен водозаборный узел. Город остался без водоснабжения. Еще по трем адресам повреждения получили жилые дома и газопровод низкого давления.

В городе Стаханов на улице Зеленая, 28, обстрелом ВСУ повреждено остекление жилого дома, а в доме 13/3, помимо окон, разбита крыша, стена и забор.

Ранее в субботу сообщалось, что ВСУ за прошедшие сутки 12 раз нарушили режим прекращения огня.