Мужчина перерезал горло бывшей возлюбленной на глазах у посетителей ТЦ в Мексике

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Мехико, 24 июня. Мужчина на глазах у посетителей торгового центра перерезал горло своей бывшей девушке и попытался скрыться.

Трагедия произошла в торговом центре Plaza Fiesta городе Мерида, штата Юкотан. СМИ сообщают, что ранее у пары произошел конфликт из-за суммы, которую молодой человек должен был выплачивать на содержание своих детей после расставания. Последней каплей стало то, что погибшая рассказала убийце о новом ухажере.

Сообщается, что после убийства мужчина попытался убежать, но был схвачен охраной торгового центра.

Напомним, ранее Газета.ru сообщила, что в курортном городе Канкун в Мексике вооруженные камнями и палками местные жители напали на дом россиянина Алексея Макеева. В результате побоища погиб один из местных жителей, россиянина спасла от расправы местная полиция.