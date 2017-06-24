Subaru озвучила цены на свой обновленный универсал Outback

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Токио, 24 июня. Японская компания Subaru раскрыла главный параметр своего обновленного универсала Outback — его ценник. Американцам эта модель в базовом исполнении будет стоить 26810 долларов, что составляет более 1,5 млн российских рублей.

Примечательно, что этот универсал стал дороже своего предшественника менее чем на 300 долларов. Зато по другим характеристикам их различия более очевидны.

Несколько изменена передняя часть кузова и решетка радиатора. Это что касается бросающихся в глаза внешних отличий.

Если говорить о комфорте, то тут инженеры тоже постарались: шумоизоляция салона доработана, теперь внешние звуки будут беспокоить водителя и пассажиров гораздо меньше. Ничто не помешает прослушиванию музыки, а для этого автомобиль оборудован 6,5-дюймовый мультимедийный центр. И все это в базовой комплектации.