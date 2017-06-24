Донбасс: ВСУ за сутки 12 раз обстреляли территорию ЛНР

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Луганск, 24 июня. Киевские силовики за прошедшие сутки 12 раз нарушили режим прекращения огня, обстреляв территорию Луганской народной республики, сообщили в оборонном ведомстве ЛНР.

За сутки ВСУ 12 раз обстреляли ЛНР, применив артиллерию 122 и 152-мм, минометы 120 и 82-мм, СПГ, АГС и стрелковое оружие.

Под огонь украинских силовиков попали территории населенных пунктов Сокольники, Фрунзе, Желобок, Кировск, Алмазное, Обозное, Первомайск, Калиново, Анновка, памятник князю Игорю.

Потерь среди военнослужащих ЛНР в ходе обстрелов нет, уточнили в оборонном ведомстве.

Как ранее сообщала «Газета.ру», с осени 2014 года участники контактной группы более десяти раз заявляли о достижении соглашений по соблюдению режима тишины в Донбассе. ВСУ же неоднократно нарушали условия перемирия, в том числе открывая огонь из крупнокалиберных орудий, минометов и орудий танков.