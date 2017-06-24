Более 100 человек погребены под завалами после оползня в Китае

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Пекин, 24 июня. Более 100 человек погребены под завалами из-за сошедшего в провинции Сычуань оползня. Об этом сообщает телеканал CCTV.

Трагедия произошла в уезде Маосянь около 6.00 по местному времени (01.00 мск). Из-за оползня погребенными оказались 40 домов, под завалами остаются более 100 человек. По сообщению телеканала, к оползню привели дожди.

Ранее Газета.ru сообщила, что в Бангладеш из-за проливных дождей и вызванных ими оползней погибли 35 человек. Больше всего жертв оказалось в районах Рангаматьте и Бандарбан.