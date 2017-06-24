Американцы уверены, что расследование конгресса по России вредит США

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Вашингтон, 24 июня. Более 60% жителей США уверены, что проводимое конгрессом расследование о возможных связях президента Дональда Трампа с Россией вредит стране. Таковы результаты опроса, проведенного Harvard-Harris Poll.

Согласно итогам исследования, 64% опрошенных американцев уверены, что в стране есть множество куда более важных проблем.

Помимо этого, 56% респондентов призывают конгрессменов и СМИ обратить свое внимание на более значимые для американского общества вопросы. Такие как, здравоохранение, борьба с терроризмом, нацбезопасность и экономика.

При этом 44% все же уверены, что конгрессу нужно сосредоточиться именно на расследовании о возможном вмешательстве России в выборный процесс.