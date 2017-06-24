США считают Индию свои ключевым партнером в оборонной сфере

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Вашингтон, 24 июня. Сотрудничество Индии и США по линии обороны имеет для Белого дома важное значение. С заявлением об этом выступил представитель администрации американского президента.

Встреча с журналистами состоялась накануне визита в США премьер-министра Индии Нарендру Мору, который пройдет 26 июня, передает РИА Новости.

«Для США очень важно иметь такого партнера в оборонной отрасли, как Индия», — цитирует издание представителя Белого дома.

За прошедшие 9 лет Индия в общей сложности вложила в контракты с США более 15 млн долларов. В ближайшем будущем Вашингтон рассчитывает закрыть сделку по поставкам атомных реакторов.