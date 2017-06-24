Трамп по ошибке отправил детей работать вместо шахтеров

6:53  24 Июня 2017
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Трамп по ошибке отправил детей работать вместо шахтеров

Вашингтон, 24 июня. Президент США Дональд Трамп допустил очередную опечатку, написав сообщение о возвращении «несовершеннолетних» к работе в шахтах.

Дональд Трамп разместил в социальных сетях посвященный новому указу в области энергетики ролик, сопроводив видео спорной подписью.

 «И мы возвращаем наших несовершеннолетних обратно к работе», — написал Трамп.

Очевидно, президент сделал опечатку в слове «miners» (шахтеры), написав вместо него «minors» (несовершеннолетние). 

Это не первая грамматическая ошибка, которую Дональд Трамп допускает в социальных сетях. Ранее Газета.ru сообщила о том, что Трамп в своем микроблоге Twitter опубликовал запись с несуществующим словом covfefe.

Автор: Виталий Малясев
#дональд трамп #сша
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