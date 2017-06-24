Трамп по ошибке отправил детей работать вместо шахтеров
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Вашингтон, 24 июня. Президент США Дональд Трамп допустил очередную опечатку, написав сообщение о возвращении «несовершеннолетних» к работе в шахтах.
Дональд Трамп разместил в социальных сетях посвященный новому указу в области энергетики ролик, сопроводив видео спорной подписью.
«И мы возвращаем наших несовершеннолетних обратно к работе», — написал Трамп.
Очевидно, президент сделал опечатку в слове «miners» (шахтеры), написав вместо него «minors» (несовершеннолетние).
Это не первая грамматическая ошибка, которую Дональд Трамп допускает в социальных сетях. Ранее Газета.ru сообщила о том, что Трамп в своем микроблоге Twitter опубликовал запись с несуществующим словом covfefe.