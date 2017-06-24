Созданная Трампом комиссия по кибербезопасности на выборах готовит заявление

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Вашингтон, 24 июня. Комиссия по расследованию нарушений на выборах в США, созданная президентом страны Дональдом Трампом, в ближайшие недели сделает несколько объявлений.

Как сообщил на регулярном брифинге пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер, ранее Трамп потребовал защитить избирательную систему страны от кибератак. Для этого была создана комиссия, призванная разобраться с любыми возможными нарушениями на выборах.

По словам Спайера, в ближайшую пару недель комиссия сделает несколько объявлений, а в июле потенциально могут состояться слушания.

Напомним, в ходе президентской гонки Трамп утверждал, что на выборах допускались массовые нарушения действующих в США законов и норм в пользу правившей в стране до недавних пор Демократической партии. В этих нарушениях прежде всего и призвана была разобраться комиссия, которую возглавил вице-президента США Майкл Пенс.