Сирия новости 24 июня 07.00: более 20 человек пострадали во время взрыва в Алеппо, САА заняла станцию Арак в Хомсе

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Сирия, 24 июня. В результате двух взрывов в Алеппо пострадали более 20 человек, армия правительства Сирии заняла станцию Арак в провинции Хомс. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: по данным боевиков «Джейш аль-Ислам»*****, три солдата САА погибли в квартале Аль-Зейн в Дамаске. САА взяла под контроль станцию Арак в Хомсе.

«Исламское государство»: в Ракке боевиков вытеснили с территории ипподрома, базы 17 и Тель Биа. ИГИЛ* казнило группу своих террористов за дезертирство в Ираке.

Провинция Дамаск

Армия правительства Сирии после боев с боевиками заняла несколько зданий к северо-востоку от школы вождения в Айн Терма.

Правительственная армия ликвидировала командование боевиков – двух ведущих командиров в районе Джобар на северо-востоке Дамаска, сообщает Аlmasdarnews.

Армия правительства Сирии после боев с боевиками захватила несколько зданий в районе Тайба к северо-востоку от района Джобар, сообщается в Twitter.

Террористы «Джейш аль-Ислам» утверждают, что убили трех правительственных солдат и ранили других, стреляя в них минометными снарядами в квартале Аль-Зейн в Дамаске.

Jaish al Islam killed three regime soliders and wounded others by shooting them with mortar shells in al Zein quarter in Damascus. pic.twitter.com/B8jgPSHyRR — Army Of Islam (@Islamarmy_eng3) June 23, 2017

Идут бои между боевиками «Тахрир Аш-Шам» и террористами «Исламского государства»* на фронте шоссе Аль-Ярмук в Дамаске. Обе стороны несут потери.

Провинция Алеппо

Два взрыва прогремело в районе Алеппо Аль-Фуркан. Более 20 человек пострадали, в основном это женщины и дети. По разным версиям, это были минометные снаряды или СВУ, заложенное в мусорный бак.

Семь боевиков «Щита Евфрата» сдались военному совету Манбиджа, где их правовой статус урегулировали и приняли как диссидентов.

Провинция Хомс

Армия правительства Сирии взяла под контроль станцию Арак в шести километрах к северо-востоку от одноименной деревни. Также войска захватили пять возвышенностей к востоку от месторождений и уничтожили три транспортных средства террористов «Исламского государства», передает агентство Sana.

Артиллерия и авиация сирийской армии нанесла несколько ударов по позициям боевиков в городах Ганто и Тальбиса в провинции Хомс.

Провинция Дейр эз-Зор

Сообщается, что армия правительства Сирии очистила от террористов «Исламского государства» 85 километров границы и теперь находится всего в 12 километрах от Аль-Букамаля.

Провинция Даръа

Боевики подбили танк армии правительства Сирии из ПТРК в Даръа.

Провинция Идлиб

СВУ взорвалось возле местного совета в центре города Дана в северной сельской местности Идлиба. Количество жертв неизвестно.

Провинция Ракка

SDF**** восстановили контроль над ипподромом, базой 17 и Тель Биа, отбросив террористов «Исламского государства» в Ракке, передает Аlmasdarnews.

SDF сбили разведывательный беспилотник террористов «Исламского государства» в Ракке.

Число сдавшихся SDF террористов «Исламского государства» в Ракке достигло 70. Почти все из них – местные, сообщается в Twitter.

Четыре шахид-мобиля были использованы сегодня террористами «Исламского государства» в городе Ракка. SDF уничтожили два из них до того, как те достигли цели.

По информации военного источника, 250 новобранцев SDF закончили обучение и присоединились к войскам в Тель Абьяде.

Earlier today 250 recruits joined SDF after finishing their training provided by SDF and the international coalition.



Photos: ANHA#Syria pic.twitter.com/qtJbugL0Da — A Dunon (@4rj1n) June 23, 2017

Мирные жители становятся жертвами мин террористов «Исламского государства» в Ракке. Количество пострадавших постоянно растет.

Провинция Хама

Силы армии правительства Сирии находятся в 20 километрах от Итрии.

#Syria #Raqqa #Raqqah - Vid Released W/ This Caption - SAA/Tiger Forces/Taramih units - Qamhana to Ithriya from Raqqah. only 20 KMs are left pic.twitter.com/8lsPr5BMJz — Ivan Sidorenko (@IvanSidorenko1) June 23, 2017

Армия правительства Сирии обстреляла позиции боевиков из пулеметов в районе населенного пункта Харб Нафса на юге провинции.

Ирак

Сообщается, что турецкие военные переоделись в американскую форму и атаковали курдов в Дахуке в одноименной провинции на севере Ирака, сообщается в Twitter.

«Исламское государства» казнило группу своих террористов за дезертирство в районе Аль-Мутабейжа на востоке провинции Салах эд-Дин.

* Организация запрещена на территории РФ.