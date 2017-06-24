Лихач на Lexus сбил женщину на тротуаре и протаранил веранду кафе в Новосибирске

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Новосибирск, 24 июня. Lexus врезался во встречный автомобиль, сбил прохожую на тротуаре и протаранил веранду кафе.

ДТП произошло накануне вечером в 22.45 по местному времени (18.45 мск) на Красном проспекте. Автомобиль Lexus RX врезался в ехавшую на встречу Subaru. Об этом со ссылкой на ГУ МВД по Новосибирской области сообщает НГС.Новости. После столкновения автомобиль сбил женщину на тротуаре и врезался в летнюю веранду кафе. В социальных сетях сообщают, что в момент аварии в заведении находились люди.

Ранее Газета.ru сообщила о страшном ДТП с участием автобуса с туристами из Швейцарии и грузовика. Авария произошла на Варшавском шоссе под Калугой. Перевозивший песок грузовик врезался в автобус, после чего оба транспортных средства вылетели на островок безопасности и сбили двух человек — работника таможни и инспектора. Оба доставлены в больницу в тяжелом состоянии. Больше в ДТП никто не пострадал.