Торнадо повредил два «самолета судного дня» на военной базе США

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Вашингтон, 24 июня. Военные самолеты, размещенные на базе ВВС США Оффут в штате Небраска, включая два «самолета судного дня» E-4B, получили повреждения из-за торнадо.

Как сообщает CNN со ссылкой на представителей ВВС США, ЧП, о котором стало известно только сейчас, произошло еще 16 июня. Различные повреждения получили в общей сложности 10 самолетов.

В их числе оказались два E-4B, которые называют в США «самолетами судного дня». Предполагается, что их могут задействовать в случае ядерной войны, если наземные структуры управления будут уничтожены. Они предназначались для высшего руководства страны. Стоимость одного E-4B оценивается в 200 млн долларов.

Как уточнили военные, был нанесен урон восьми самолетам-разведчиков Boeing RC-135, шесть из которых уже починили.