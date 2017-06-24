Сирия: российские военные и руководство Латакии подписали соглашение о перемирии

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Дамаск (Сирия), 24 июня. Российские военные в Сирии и руководство провинции Латакия подписали соглашение о прекращении огня.

Как сообщили в пресс-службе центра по примирению враждующих сторон на территории Сирии, данное соглашение является первым такого уровня. По словам офицера российского центра примирения враждующих сторон в Сирии Александра Воронцова, ранее подобные документы подписывались исключительно с представителями отдельных населенных пунктов.

«Жителям горного села Аль-Серкезия мы привезли 350 комплектов с продуктами питания, в каждом из них — рис, мука, сахар, мясные консервы и чай», — рассказал Воронцов.

Во время раздачи гуманитарной помощи ребенок потерял сознание. Российскими военными оперативно была оказана помощь десятилетней девочке. После этого ее доставили в ближайшую больницу.