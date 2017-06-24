МВД Саудовской Аравии считает, что теракт в Мекке планировали за рубежом

В Избранное

Эр-Рияд, 24 июня. Теракт в Мекке готовили за рубежом, его целью было нарушение безопасности и дестабилизация обстановки в Саудовской Аравии. Об этом со ссылкой на заявление МВД страны сообщает новостное агентство SPA.

Ведомство отмечает, что готовившая теракт террористическая сеть «нарушила всякую святость, покусившись на Заповедную мечеть». След террористов МВД Саудовской Аравии нашло за пределами государства.

«Они исполняли планы, управляемые из-за рубежа и нацеленные на то, чтобы нарушить безопасность и стабильность страны», — сообщило ведомство.

Ранее Газета.ru сообщила, что службы безопасности Саудовской Аравии предотвратили серию из трех террористических атак, две из которых должны были состояться в Мекке. Одной из целей террористов должна была стать Заповедная мечеть, во дворе которой находится главная исламская святыня — Кааба.