Google перестанет сканировать почтовые ящики в Gmail

5:43  24 Июня 2017
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Google перестанет сканировать почтовые ящики в Gmail

Вашингтон, 24 июня. Google в текущем году перестанет сканировать содержимое почтовых ящиков в Gmail. Об этом говорится в размещенном от лица вице-президента компании Дианы Грин сообщении.

Ранее Google перестал сканировать почту пользователей платного сервиса G Suite. Теперь практику планируют распространить на всех обладателей почтовых ящиков в Gmail.

«Gmail в G Suite уже не используется в качестве вводных данных для персонализации рекламы. В этом году мы планируем перейти к этой практике и в отношении бесплатных пользователей Gmail», — сообщает Google.

 Компания не называет точную дату введения новшества, но отмечает, что это произойдет в 2017 году.

Сообщается, что Google прибегал к сканированию почтовых ящиков для того, чтобы точнее подбирать для пользователей контекстные рекламные объявления. После того, как компания перестанет сканировать содержимое почтовых ящиков, рекламные объявления станут показывать на основе пользовательских настроек.

Автор: Виталий Малясев
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