Google перестанет сканировать почтовые ящики в Gmail

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Вашингтон, 24 июня. Google в текущем году перестанет сканировать содержимое почтовых ящиков в Gmail. Об этом говорится в размещенном от лица вице-президента компании Дианы Грин сообщении.

Ранее Google перестал сканировать почту пользователей платного сервиса G Suite. Теперь практику планируют распространить на всех обладателей почтовых ящиков в Gmail.

«Gmail в G Suite уже не используется в качестве вводных данных для персонализации рекламы. В этом году мы планируем перейти к этой практике и в отношении бесплатных пользователей Gmail», — сообщает Google.

Компания не называет точную дату введения новшества, но отмечает, что это произойдет в 2017 году.

Сообщается, что Google прибегал к сканированию почтовых ящиков для того, чтобы точнее подбирать для пользователей контекстные рекламные объявления. После того, как компания перестанет сканировать содержимое почтовых ящиков, рекламные объявления станут показывать на основе пользовательских настроек.