Пользователей соцсетей напугало фото обнаруженного в Кемерово трупа мужчины

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Кемерово, 24 июня. В Кировском районе в Кемерово обнаружен труп мужчины. О страшной находке сообщает сообщество «Регион-42» в социальной сети «ВКонтакте».

Труп обнаружен утром 23 июня. Тело мужчины находилось во дворе жилого дома по улице Спартака в Кировском районе города Кемерово. На размещенных в социальной сети фотографиях видно, что рядом с трупом стоит автомобиль скорой помощи. На вид умершему около 50 лет.

Ранее Газета.ru сообщила об обнаружении трупа мужчины под Братеевским мостом в Москве. По данным издания, тело обнаружено во второй половине дня 23 июня. По опубликованным в социальных сетях фотографиям видно, что труп свисает над рекой с Братеевского моста.