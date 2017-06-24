Трамп: Грустно, что Обама знал о «вмешательстве России» и ничего не сделал

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Вашингтон, 24 июня. Бывший президент США Барак Обама знал о «вмешательстве России в выборы», но ничего не сделал. Об этом в интервью телеканалу Fox заявил действующий глава государства Дональд Трамп.

По словам Трамп, сотрудники ЦРУ обеспечили его предшественника в Белом доме необходимой информацией задолго до выборов, но тот ничего не сделал.

«Иначе говоря, если у него была эта информация, то почему он ничего не сделал? Он должен был как-то действовать. Это грустно», - заявил президент США.

Ранее RT сообщила, что Дональд Трамп задался вопросом, почему администрация его предшественника Барака Обамы знала про «возможное вмешательство России в выборы в 2016 году», но не остановила его.