Стали известны подробности загадочного исчезновения 24-летнего мужчины в Кемерово

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Кемерово, 24 июня. В Кемерово разыскивают молодого человека, который ушел из дома прошлой ночью и не вернулся.

Объявление о пропаже 24-летнего Алексея Замышевского появилось в социальной сети «Вконтакте». Портал VSE42.Ru со ссылкой на невесту пропавшего сообщает, что в ночь с 21 на 22 июня Замышевский вышел из дома по улице Сибиряков-Гвардейцев и не вернулся. При себе у мужчины был мобильный телефон, но он отключен.

Ранее Газета.ru сообщила, что на Чукотке не реке Малый Анюй разыскивают семью из пяти человек. По неустановленной причине лодка, в которой находились люди, перевернулась. После исчезновения семьи заведено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности.