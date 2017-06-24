В Красноярском крае пьяный отец изнасиловал четырехлетнюю дочь

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Красноярск, 24 июня. В Шарыповском районе Красноярского края 40-летний мужчина подозревается в изнасиловании четырехлетней дочери, сообщает пресс-служба главного следственного управления СК РФ по региону.

Преступление произошло 5 июня 2017 года. По предварительной версии, 40-летний мужчина будучи в алкогольном опьянении сексуально надругался над собственной четырехлетней дочерью. Девочка рассказала о случившемся 18-летней сестре, которая обратилась в правоохранительные органы.

В настоящее время мужчина находится под стражей, против него возбуждено уголовное дело. Во время допроса мужчина отказался признать себя виновным. Девочка помещена в социальный центр для детей и подростков.