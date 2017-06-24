Сказка вновь ожила: в Петербурге прошел праздник выпускников «Алые паруса»

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В ночь «Алых парусов» невозможно успеть все: и послушать на Дворцовой площади под окнами Зимнего дворца и Генерального штаба песни Сургановой, Макса Барских и «Мумий Тролля»; и в первых рядах у самого парапета увидеть роскошный корабль с алыми парусами под умопомрачительным фейерверком.

Корреспонденты Федерального агентства новостей разделились и работали сразу в нескольких праздничных точках, чтобы представить вам легендарный петербургский праздник выпускников «Алые паруса» во всем великолепии. Смотрите наш фоторепортаж с Дворцовой набережной.

Свободные места на набережной от Дворцового до Троицкого мостов, где разворачивается грандиозное действо «Алых парусов», есть только за час до начала шоу. Каждые десять минут прибавляется еще и еще один зрительный ряд, а пространство у парапета уплотняется. Судя по зрителям, «Алые паруса» — уже давно праздник не только для выпускников.

Ленинградская традиция 60–70-х годов провожать подростков во взрослую жизнь воплощенной сказкой Александра Грина прервалась в 1979-м и возродилась уже в Петербурге 2005 года. Поэтому здесь есть и те, кто встречал свои «Алые паруса» в Ленинграде, и те, кто помнит первые пробы возродить трогательную традицию. Пробы превратились в туристический бренд Санкт-Петербурга и праздник must visit для гостей России и самих россиян.

В прошлом году праздник выпускников петербургских школ «Алые паруса» был признан лучшим событием в номинации «Городской праздник» и занял второе место в номинации «Лучшее культурное событие» на международном конкурсе Best European Event Award.

Под сказочными алыми парусами в воды Невы входили в разное время шхуна «Ленинград», копия петровского корабля «Штандарт», быстроходный парусник «Мир», шхуна «Балтиец» и шведский «The Kronor». Последний пока остается бессменным, вот и сейчас капитан Аллан Палмер ведет его через открытый пролет Троицкого моста в акваторию между Петропавловской крепостью и Дворцовой набережной.

Говорят, когда ему впервые сказали, что паруса на его корабле будут алыми, он про себя чертыхнулся, но сейчас признается, что не видел ничего более фантастичного. Но оценить красоту происходящего Аллан сможет только в записи, а пока он проводит маневры, и над Невой в это время звучит музыка и сверкает фейерверк – год от года он становится все красочнее, начинает танцевать под музыку и играть в небе пиротехнические спектакли.

В 2016 году грандиозный фейерверк состоял из 50 тысяч залпов, а для реализации идеи уникального пиротехнического мюзикла было задействовано пять барж, сто двадцать понтонов и возведены четыре 34-метровые башни. В прошлом году шоу посетило 1 700 000 тысяч человек, в этом только на Дворцовой площади было более 80 тысяч зрителей – выпускники, каждый из которых мог пригласить еще одного гостя.

Квоты на билеты были предусмотрены для учителей, родителей и лучших иностранных школьников. Шесть тысяч выпускников приехали из Венгрии, Австрии, Киргизии и Эстонии.

Сколько людей посмотрело шоу с набережных Невы – будет известно после тщательного подсчета. Учитывая то, что Санкт-Петербург в это же время принимает Кубок конфедераций, «Алые паруса»-2017 могут установить новый рекорд популярности.