В Венесуэле совершено нападение на парламент

4:06  24 Июня 2017
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В Венесуэле совершено нападение на парламент

Каракас, 24 июня. Предполагаемые сторонники президента Венесуэлы Николаса Мадуро совершили нападение на здание парламента.

По информации Национальной ассамблеи страны, которую контролирует оппозиция, в результате нападения пострадали четыре человека. Кроме того, зданию парламента причинен значительный ущерб.

«В службу медицинской помощи парламента поступили четыре раненых сотрудника», — сказано в сообщении Национальной ассамблеи страны.

Напомним, на конец июля намечен созыв учредительного собрания для разработки изменений в конституцию, против которого выступают оппозиционеры.

Автор: Настасья Шеркунова
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