Пассажир теплохода на спор прыгнул в реку в центре Москвы

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Москва, 24 июня. Спасатели вытащили из Москвы-реки мужчину, который на спор прыгнул с теплохода в центре столицы.

Инцидент произошел накануне вечером в 22.30. Мужчина 1986 года рождения находился в 300 метрах от поисково-спасательной станции «Крымский мост» в 50 метрах от берега. После спасения молодой человек передан сотрудникам скорой помощи.

Спасенный мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения. В Москву-реку он спрыгнул на спор. Об этом со ссылкой на пресс-службу департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности Москвы (ГОЧСиПБ) сообщает РИА Новости.

