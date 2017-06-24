Ученые: Чтобы лучше запоминать, нужно уметь забывать

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Оттава, 24 июня. Для улучшения памяти и повышения умственных способностей людям необходимо научиться забывать ненужную информацию. К такому выводу пришли ученые из Канады.

Исследователи отмечают, что память оптимизирует полученный опыт и упрощает его использования для принятия решений в будущем. Мозг преобразует воспоминания в идеи, которые впоследствии использует в различных ситуациях. Но для того, чтобы делать это максимально эффективно, человеку, как и компьютеру, необходимо своевременно удалять ненужные «файлы».

Ранее Газета.ru сообщила, что сотрудники факультета психологии МГУ выяснили, как патология мозолистого тела человеческого мозга затрудняет способность распознавать эмоции.