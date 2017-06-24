Турецкий отель решил штрафовать туристов за недоеденную пищу

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Анкара, 24 июня. Сотрудники турецкого отеля решили штрафовать туристов, которые не доели взятую со шведского стола пищу. Об этом в сообществе «Типичный турист» в социальной сети «ВКонтакте» сообщила отдыхавшая в Турции россиянка.

Штраф в 10 долларов должны заплатить те туристы, которые не съели более половины взятой со шведского стола еды. Соответствующие правила вывесили в отеле, в котором остановилась россиянка. Авторы объявления обратились к постояльцам с «убедительной просьбой рассчитывать свои силы» и напомнили, что к шведскому столу можно подходить неоднократно.

В сообщении не уточняется название отеля. Возможно, гостиница расположена на курорте Кемер в Анталье. После того, как информация о нововведении появилась в СМИ, администрация отеля убрала объявление о введении штрафа.