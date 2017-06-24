СМИ назвали крупнейшего спонсора терроризма в мире

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Вашингтон, 24 июня. Наиболее активным спонсором террористических организаций среди всех государств мира оказалась Саудовская Аравия, хотя США обвиняют в государственной поддержке терроризма Иран. Об этом сообщает RT.

По данным издания, среди 61 организации, которые Госдепартамент США внес в список террористических, большинство составляют ваххабитские группировки. Эти организации спонсируются либо правительством, либо гражданами Саудовской Аравии. Информацию о получении финансовой поддержки от Ирана подтвердили лишь четыре группировки, внесенные Госдепом США в список террористических организаций.