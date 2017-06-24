Самый старый мафиози США вышел на свободу

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Вашингтон, 24 июня. 100-летний гангстер Джон Сони Франчезе вышел на свободу, покинув больницу штата Массачусетс на инвалидном кресле . Об этом сообщила Daily Mail.

Франчезе провел за решеткой в общей сложности почти 50 лет. Власти решали его помиловать шесть раз, но Джон каждый раз совершал новые преступления.

Состояние здоровья мафиози оценивается как тяжелое. Он выразил желание провести свои последние дни в семейном кругу.

Ранее власти США осудили серию взрывов в Пакистане. Об этом писала Газета.ru.