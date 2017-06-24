Пентагон заявил о сохранении канала связи с РФ по Сирии

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Вашингтон, 24 июня. Военные США продолжают поддерживать связь с российскими коллегами для предотвращения инцидентов в небе над Сирией. Об этом на прошедшей в Пентагоне пресс-конференции сообщил полковник Райан Диллон.

«Линия деконфликтизации открыта, и она используется», — заявил журналистам Диллон.

Напомним, ранее Минобороны России сообщило о прекращении взаимодействия с американским военным ведомством в рамках меморандума о предотвращении инцидентов в ходе операции в Сирии. Решение было принято после того, как военный самолет США сбил сирийский истребитель-бомбардировщик Су-22 в небе над Раккой. Вашингтон назвал инцидент самообороной, заявив, что сирийская авиация атаковала поддерживаемые США «Сирийские демократические силы».