В ДНР заявили о применении ВСУ гранатометов после объявления перемирия

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Донецк, 24 июня. В Донецкой народной республике зафиксированы факты применения украинской стороной гранатометов после 00:00 24 июня. Об этом сообщил источник в оборонном ведомстве республики.

Уточняется, что до 0.00 по киевскому времени (аналогично по мск.) украинская сторона использовала также артиллерийские системы. Но после этого времени артиллерия не применялась, — указывает оборонное ведомство ДНР.

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