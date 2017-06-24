Спутник Минобороны несет оборудование для зондирования Земли

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Москва, 24 июня. Спутник Минобороны России «Космос-2519» обладает оборудованием для дистанционного зондирования Земли и съемки космических объектов, сообщила пресс-служба военного ведомства.

Новый спутник представляет платформу, способную нести различную полезную нагрузку. В данном случае, такой нагрузкой стало оборудование для дистанционно исследования Земли.

«В качестве полезной нагрузки на платформу установлено оборудование для дистанционного зондирования Земли, аппаратура для съемки космических объектов», — отмечает пресс-служба министерства.

Ранее Газета.ru сообщила, что ракета-носитель «Союз-2.1в» со спутником Минобороны России на борту стартовала накануне в 21.04 с космодрома Плесецк.