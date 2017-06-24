Ученые нашли феромоны, толкающие женщин на секс

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Токио, 24 июня. Группа японских ученых пришла к заключению, что феромон ESP1 заставляет представительниц прекрасного пола почувствовать сильное возбуждение. Результаты исследований опубликованы в журнале Neuron.

Проведенные на мышах эксперименты показали, что феромон ESP1 провоцирует самок на секс, а у самцов порождает агрессивное состояние. Японские специалисты убеждены, что и в случае с людьми воздействие феромона аналогично.

Ранее Газета.ru сообщала, что ученые обнаружили на луне объект, напоминающий древнюю пирмаиду.